Curator scheepswerf Barkmeijer: 'Nog steeds kans op doorstart'

De kans op een doorstart voor de failliete scheepswerf Barkmeijer in Stroobos wordt snel kleiner. Desondanks houdt curator Marco Kalmijn hoop: 'Ik zie nog steeds mogelijkheden'.

Barkmeijer ging eind oktober failliet. In afwachting van de verdere ontwikkelingen hielden de resterende 79 werknemers de afgelopen zes weken de werf draaiende, terwijl het UWV hun salaris doorbetaalde. Maar die periode is nu voorbij. Deze week zijn ze naar huis gestuurd.

Onderhandelingen stranden

Op de werf liggen twee baggerschepen in aanbouw. Deze schepen waren besteld door Hanson UK. Kalmijn probeerde de afgelopen periode tot overeenstemming te komen met de Britse reder en met de Rabobank, zodat de twee schepen alsnog konden afgebouwd.

Kalmijn: 'Dat is helaas niet gelukt. Ik ben niet in de positie verwijten te maken. Barkmeijer kreeg de voorfinanciering niet rond en dat is contractueel een reden om de opdracht af te blazen.'

Interesse

Maar de kans op een redding is nog niet verkeken, zegt de curator: 'Er hebben inmiddels meerdere belangstellenden zich gemeld, zowel voor de werf als voor de twee half afgebouwde schepen.' Onder die belangstellenden zijn de scheepswerven Niestern Sander in Farmsum en Thecla Bodewes Shipyards in Kampen

Kalmijn durft niet te voorspellen of, en wanneer zijn missie alsnog zal slagen: 'We gaan nu kijken of een tweede doorstartpoging zinvol is. Andere geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden.'

