'Ik heb mij nooit geschaamd voor mijn laaggeletterdheid'

Komt de Taalheld dit jaar uit onze provincie? Petra Groen maakt kans op die titel. Door omstandigheden kon ze voorheen niet lezen en schrijven, maar daar heeft ze aan gewerkt. Nu vertelt ze andere mensen wat dat precies betekent.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Tegenwind voor windmolens

De Raad van State blokkeert de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid. De komst van zestien extra turbines is voorlopig van de baan. Omwonenden hadden de zaak bij de hoogste bestuursrechter van ons land aangespannen.'Die windmolens verpesten het landschap'.

2) Taalheld

Petra Groen is laaggeletterd en volgt sinds twee jaar taallessen. Ze is één van de genomineerden voor een speciale taalprijs voor mensen die op latere leeftijd leerden lezen en schrijven. 'Ik vertel mijn verhaal graag aan mensen die niet weten wat laaggeletterdheid inhoudt'.

3) Om Aduard heen

In Aduard is vanmorgen de rondweg officieel in gebruik genomen. De nieuwe weg verbindt de Friesestraatweg bij Nieuwklap met de weg naar Den Ham. Doorgaand verkeer hoeft vanaf nu niet meer door Aduard te rijden, maar kan er omheen.

4) Denk om een ander

De traditionele kerstactie van de Voedselbank is dinsdag van start gegaan, ook in Stad. In allerlei supermarkten kunnen klanten producten afstaan ten bate van gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. In Groningen komen er ongeveer 130 gezinnen eten halen. 'Veel mensen vinden het leuk en waarderen de actie'.

5) De kerststal is overal

Grootegast is in de ban van de kerststal. Liefst 25 kerststalletjes worden er tentoongesteld in de Witte Kerk. De kerststallen komen uit de hele wereld en trekken veel bekijks. 'Het is leuk en het geeft heel veel energie'.

6) Kerstpaleis in Leek

De woning van Harrie Sinninghe en diens vrouw is één groot kerstpaleis. 'Het begon met een hertje en het is helemaal uit de hand gelopen'. zegt hij. Van heinde en verre komen mensen naar Leek om de kersttuin te bewonderen. Ook omwonenden genieten ervan: 'Als hij de lampjes aandoet, begint voor mij het kerstgevoel'.

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist.