Contactverbod voor bedreiger van advocate moordenaar Varscha Mohansingh

Voor het bedreigen van de advocate van de moordenaar van zijn dochter is een 56-jarige man uit Wildervank een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur opgelegd. Hij mag op geen enkele wijze contact met de juriste uit Zwolle opnemen.

Zijn 14-jarige dochter Varscha werd in 2002 in haar ouderlijke woning in Wildervank gedood door een huisvriend van de familie. De dader werd in 2004 in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.



'Ik geen kind, jij geen kind'

Vorig jaar in januari vernamen de nabestaanden dat de moordenaar inmiddels buiten de kliniek verblijft. Dit was eerder tijdens een tbs-zitting besloten. De vader van Varscha kon deze beslissing niet verkroppen en belde de advocate van de tbs-er.

De Wildervanker dreigde dat hij een bom onder haar auto liet plaatsen. 'Ik geen kind, jij geen kind', had de man geroepen. De advocate deed aangifte.

Tijdelijk ondergedoken

Op advies van de hoofdofficier van justitie moest de juriste tijdelijk met haar dochter onderduiken. 'Een ouder van een kind dat is gedood kan tot alles in staat zijn', zei de officier van justitie.

Zij eiste een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur en een algehele contactverbod. De rechter zei: 'Het is verschrikkelijk wat zestien jaar geleden is gebeurd. Het recht heeft zijn beloop gehad. De tbs-behandeling heeft als doel dat de persoon weer terugkeert in de maatschappij. Ook een tbs-er heeft recht op een advocaat. Dat moet men accepteren.'

Hij veroordeelde de man volgens de eis van de officier.

