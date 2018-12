Vriendin krijgt klappen en knietjes in de maag; celstraf geëist

Een gevangenisstraf van 44 dagen en zes maanden voorwaardelijk. Die straf eist de officier van justitie tegen een 33-jarige Groninger. De man mishandelde zijn vriendin tussen juni en augustus van dit jaar meerdere keren.

Vermoedens van drugsgebruik

De eerste twee mishandelingen vonden plaats in de woning van de man in Groningen. De vriendin had vermoedens dat hij weer drugs gebruikte en wilde voorkomen dat hij het huis verliet.

De man sloeg haar, gaf knietjes in de maag en trok aan haar haren. Een paar weken later ging het weer mis en duwde de man haar, waarbij ze haar enkelbanden scheurde.

Kliniek

De vrouw besloot daarna bij haar moeder te gaan wonen. Toen ze later een eigen huis in Glimmen kreeg en daar aan het klussen was, stond de man ineens voor haar neus. De vriendin verklaarde bij de politie dat hij haar toen door 'de woning gegooid en tegen de muur gesmeten' heeft.

De man heeft zich daarop vrijwillig aangemeld bij een kliniek in Den Haag. Eind september vertrok hij vanaf daar naar de woning van zijn vriendin. De vrouw was niet thuis en wist naar eigen zeggen niet dat de man een sleutel had. Toen een buurman haar belde met de mededeling dat het licht in de wc aan en uit ging, is ze samen met een ander naar haar huis gegaan. Daar troffen ze de man aan.

Inmiddels wordt de Groninger behandeld in een kliniek in Beilen. 'Ik had een terugval en een behoorlijke ook. Ik moet zorgen dat dit niet meer gebeurt.'

Proeftijd

De man is in 2016 veroordeeld voor vergelijkbare feiten. Hij kreeg toen voor het stalken van twee ex-vriendinnen een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan acht voorwaardelijk, opgelegd. Aan dit voorwaardelijke deel zit een proeftijd van drie jaar verbonden. Omdat de reclassering voorkeur geeft aan behandeling, wordt deze proeftijd als het aan de officier ligt met een jaar verlengd.

De man heeft de 44 dagen al in voorarrest doorgebracht. Hij hoeft daarom niet terug de gevangenis in, als de rechtbank mee gaat in de eis.

De rechtbank doet op 2 januari uitspraak.