Koos Wiersma is benoemd tot waarnemend burgemeester in Westerkwartier

Koos Wiersma is door commissaris van de Koning René Paas benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Westerkwartier, die op 1 januari ontstaat.

Wiersma (CDA) is momenteel nog burgemeester van de gemeente De Marne, die opgaat in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

De gemeente Westerkwartier komt straks voort uit de herindeling van de huidige gemeenten Marum, Leek, Grootegast en Zuidhorn.

Eerder in Zuidhorn

Voordat Wiersma burgemeester werd van De Marne, was hij onder meer wethouder en loco-burgemeester in Zuidhorn.

Nevenfuncties

Wiersma vervult diverse nevenfuncties, onder meer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Groningen en de welstandscommissie Libau. Tot 1 januari blijft hij burgemeester van De Marne.

Wiersma is waarnemend burgemeester in Westerkwartier, tot het moment dat er een burgemeester door de Kroon is benoemd.

