Afgelopen: Donar verslaat Larnaca dankzij sterke tweede helft: 56-78 Jobi Wall namens Donar in duel met Tomislav Petrovic (Foto: Dimitri Reining)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond op Cyprus tegen AEK Larnaca. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord. De kampioen van Cyprus verloor de eerste wedstrijd in de poule met ruime cijfers, uit bij het Italiaanse Varese (109-74). De Groningers verloren in eigen huis het eerste duel in de poule met 78-84 van het Italiaanse Sassari.

Live De wedstrijd begint woensdagavond om 18.00 uur en is live te volgen via onderstaande stream.