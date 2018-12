Donar boekt ruime zege op Cyprus

De basketballers van Donar hebben woensdagavond in de Europe Cup uit met 56-78 gewonnen van de kampioen van Cyprus, AEK Larnaca.

Donar begon sterk aan de wedstrijd en kwam op een voorsprong van twaalf punten (0-12). Aan het einde van het eerste kwart stonden de Groningers nog maar één punt voor (17-18). Bij rust was de stand 35-37.



Tweede helft

Na rust liep de ploeg van coach Erik Braal uit. Na het derde bedrijf was de stand 48-59, onder andere door een fraaie dunk van Shane Hammink. In het laatste kwart werd de voorsprong nog groter en gaven de Cyprioten het voor bijna lege tribunes op.



Topscorer

Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met zestien punten, Jobi Wall maakte er veertien.



Italianen

De kampioen van Cyprus verloor de eerste wedstrijd in de poule al met ruime cijfers uit bij het Italiaanse Varese (109-74). De Groningers verloren in eigen huis het eerste duel in de poule met 78-84 van het Italiaanse Sassari.



Programma

Het was de laatste wedstrijd van 2018 voor Donar. De Groningers beginnen het nieuwe jaar met twee uitwedstrijden (donderdag 3 januari tegen Leiden en zaterdag 5 januari tegen Apollo). Woensdag 9 januari speelt Donar voor de Europe Cup thuis tegen Varese.



