Braal: 'We speelden weer ons eigen spel'

Donar-coach Erik Braal was uitermate tevreden met de 56-78 overwinning van zijn ploeg tegen het Cypriotische AEK Larnaca. 'Dit geeft vertrouwen dat het er nog steeds in zit.'

Hiermee refereede Braal meteen aan de afgelopen weken waarin Donar het lastig had. 'Het liep inderdaad een tijdje wat stroever bij ons', beaamt Braal. 'Vandaag zag ik dat we weer goed verdedigden als een blok, snelheid in de aanval hadden en veel bewogen zonder bal.'

Moeten winnen

Voor iedereen bij Donar was het duidelijk dat dit duel gewonnen moest worden door de poule waarin de Groningers zitten met twee sterke Italiaanse tegenstanders. 'Hiervan waren we zeker doordrongen', aldus Braal.

Vertrouwen

'Larnaca miste twee belangrijke spelers, dat heeft ons wel in de kaart gespeeld. Ze begonnen met een verdediging waartegen wij meteen veel konden scoren. Dat gaf vertrouwen.'

Trots

Zo sloot Donar het meest succesvolle kalenderjaar van de club ooit af. De club komt in 2018 niet meer in actie. 'Het is een fijn gevoel om het laatste duel van dit jaar te winnen. Ik ben trots op de jongens', besluit Braal.

