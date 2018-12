Veel humor en vochtige ogen bij laatste raad Leek

De laatste raadsavond in Leek kende veel gelach, her en der vochtige ogen en een viertal onderscheidingen. Politiek Leek nam woensdagavond afscheid van de gemeente.

Leek houdt vanaf 1 januari 2019 op te bestaan en gaat samen met Grootegast, Marum en Zuidhorn op in het Westerkwartier.

Koninklijk onderscheiden

In totaal kregen vier Leeksters een bijzonder cadeau mee naar huis. PvdA'ers Bianca Kaatee en Michiel van der Linden zijn woensdagavond Koninklijk onderscheiden en kregen een lintje opgespeld.

Zowel Kaatee als Van der Linden begonnen hun politieke carrière in Leek in 2006. Zij zijn benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer vreugde

Zij waren niet de enigen die naar voren mochten komen. Ook burgemeester Berend Hoekstra en wethouder Ben Plandsoen konden rekenen op een onderscheiding. Zij kregen de gemeentelijke legpenning.

Voor Hoekstra nam de avond daardoor een ietwat andere wending. Hoekstra voerde tot de uitreiking het hoogste woord, sprak vol humor over collega's en toverde een lach op ieders gezicht.

Vochtige ogen

Bij de uitreiking veranderde dat. De lovende woorden van Van der Linden, die sprak namens de raad, zorgden voor vochtige ogen bij de burgemeester.

'Dit was toch een emotioneel moment', zegt Hoekstra. 'Ik had wel wat mooie woorden verwacht, maar dit zag ik niet aankomen. Vooral dat mensen mij een mensenmens noemen, doet mij heel erg veel.'