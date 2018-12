Afscheid van raadsleden in Stad, van vrijwillig tot gedwongen afscheid

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen nam woensdag van twintig raadsleden afscheid. Sommigen vertrokken vrijwillig, sommigen gedwongen. De raadsleden hadden een ovationeel applaus voor SP-raadslid Rosita van Gijlswijk, na ruim achttien jaar stopte ze als raadslid.

'Rosita is een fenomeen', waren de lovende woorden van burgemeester Den Oudsten. Hij gaf haar na een ronkende toespraak een welgemeende kus op haar wang. Onder groot applaus liep de raadsnestor terug naar haar stoel.

Er werd afscheid genomen van de huidige raadsleden omdat vanaf 2 januari de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. De gemeente Groningen is vanaf dat moment gefuseerd met Haren en Ten Boer.

Raadsnestor

Van Gijlswijk nam in 2014 het stokje van raadsnestor over van Jan Evenhuis (VVD). Het voormalige VVD-raadslid zat tot die tijd 32 jaar in de Groninger raad. De nieuwbakken raadsoudste is Inge Jongman (ChristenUnie), die zit sinds 2006 in de raad.

Ze zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort het stokje weer overgeven aan Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland). Jongman staat op poleposition om wethouder te worden in het nieuwe gemeentebestuur.

Vrijwillig Vs. Gedwongen

Het SP-raadslid koos er zelf voor om niet terug te keren in de raad, haar partij had haar graag weer teruggezien, maar ze vond het zelf genoeg geweest. Hoe anders is de situatie voor Diederik van der Meide (PvdA), hij had dolgraag willen terugkeren in de raad, maar zijn partij plaatste hem te laag op de lijst.

PvdD

Partij voor de Dieren lijsttrekker Gerjan Kelder zag zijn partij een flinke zetelwinst pakken. De partij groeide van één naar drie zetels. Zelf was hij graag verder gegaan als fractievoorzitter, maar de landelijke partijbonzen kozen anders. Kirsten de Wrede werd benoemd als fractievoorzitter. Kelder houdt het voorlopig voor gezien, alhoewel hij graag was doorgegaan.

'Politiek talent'

De SP verloor naast Van Gijlswijk ook Mechteld van Duin. Burgemeester Den Oudsten betitelde Van Duin als een politiek talent. 'Ik had het idee dat je het ver zou gaan schoppen, maar ineens stop je', zei hij tijdens het afscheidswoordje richting Van Duin. Het SP-raadslid denkt buiten de politieke arena meer te kunnen betekenen voor mensen. Het politieke spel is haar spel niet.

in de nieuwe gemeenteraad is plaats voor 45 politici. Negentien huidige raadsleden zullen ook plaatsnemen in de nieuwe raad.

