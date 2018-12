Gemeente Groningen vraagt uitstel voor 3000 versterkingsbrieven

Inwoners van de huidige gemeente Groningen krijgen voorlopig geen brief over de versterkingsoperatie. Burgemeester Peter den Oudsten schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er nog te veel onduidelijkheden zijn.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) gaat het om zo'n drieduizend adressen die mogelijk in aanmerking komen voor de versterking. Maar volgens het gemeentebestuur gaat het om woningen die in het nieuwe versterkingsplan van de NCG 'een lage tot zeer lage prioriteit' hebben gekregen. Het is daardoor nog 'lang niet zeker dat ze daadwerkelijk worden versterkt'.

Van der Schaaf zegt dat de gemeente niet weet om welke adressen het gaat. 'Die zijn wel bekend bij de NCG.' Bovendien is er volgens hem nog te weinig perspectief voor de bewoners.

Geen duidelijkheid

De gemeente heeft bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid van de NCG of er voldoende geld is voor inspecties en eventuele versterking. Ook over de capaciteit heerst nog onzekerheid. 'Wij vinden het dan onverantwoord om een brief naar onze inwoners te sturen als we niet duidelijk kunnen maken wat de betekenis van die brief zou zijn.'

De bewoners zouden in januari en februari worden bijgepraat door de gemeente en de NCG. Maar ook de informatieavonden worden uitgesteld. Van der Schaaf vindt het 'jammer' dat hij zijn inwoners nog geen duidelijkheid kan geven. 'Maar ik had het erger gevonden als wij een brief laten sturen terwijl we niet weten wat dat betekent.'

Inwoners van de nu nog bestaande gemeente Ten Boer krijgen wel een brief over de versterking omdat daar meer huizen met een hoger risicoprofiel staan. Daarnaast gaat de versterkingsoperatie daar deels verder op basis van bestaande afspraken.

