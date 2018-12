Sparks bekert verder ten koste van Wyba

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zich woensdagavond eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het bekertoernooi. In Wijchen werd eerste divisionist Wyba ruim met 48-92 verslagen.

De tegenstander bij de laatste acht voor de Groningers is regerend landskampioen Grasshoppers. Dit duel wordt gespeeld op 15,16 of 17 januari 2019. In de eerste helft was de formatie van coach Joyce Siderius al de betere ploeg, maar bleef de score voor de twee divisies lager spelende thuisploeg nog enigszins binnen de perken (16-31).

Tempo opgeschroefd

Na de onderbreking schroefde Sparks het tempo op en werd Wyba kansloos gelaten. Topscorer aan de kant van de gasten was Kim Keijzer met 28 punten waarvan acht rake driepunters. Asa Kantebeen was goed voor 25 punten, Marit Siersema maakte 18 punten.

Programma

Aanstaande zaterdag 22 december speelt Sparks hun laatste competitiewedstrijd van 2018. Dan komt Grasshoppers uit Katwijk op bezoek in sporthal Scharlakenhof. Dit duel begint om 19.00 uur.



