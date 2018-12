'Rug recht, volhouden en doorgaan waar je mee bezig bent'

'Rug recht houden, volhouden en doorgaan waar je mee bezig bent.' Dat is het advies van voormalig directeur Jos Hillen van Groningen Airport Eelde. Vrijdag vergaderen de directie en de aandeelhouders over de toekomst van de luchthaven.

Hillen stond tussen 2009 en 2012 aan het roer van Groningen Airport Eelde. Onder zijn visie kwam de baanverlenging tot stand. 'Het is te vroeg om nu al terugtrekkende bewegingen te maken. De luchtvaart is een wispelturige wereld, airlines komen en gaan. dat weten we allemaal, de aandeelhouders ook. Momenteel zit het even tegen, maar dat is de dynamiek waar je in de luchtvaart mee te maken hebt.'

Vertrek van Nordica

De voormalig directeur refereert aan het recente vertrek van Nordica, en daarmee het verlies van de verbindingen met Kopenhagen en München. 'Er is een afspraak gemaakt om de komende tien jaar 46 miljoen euro te investeren' aldus Hillen.

'Geef de luchthaven dan ook de kans om zich te ontwikkelen. Dat Nordica is vertrokken mag niet de reden zijn om het hele huis maar in te laten storten.'

Dynamiek van de luchtvaart

De dynamiek van de luchtvaart zorgt er wel voor dat de luchthaven volgend jaar wederom rode cijfers schrijft. De aandeelhouders weigeren nog langer om de tekorten uit publieke middelen aan te vullen.

Maar Hillen denkt daar anders over. 'De luchthaven is er niet om winst te maken. Groningen Airport Eelde is belangrijk voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het Noorden. Het is heel nuttig om in de luchtvaart te investeren met publiek geld.'

Tienjarenplan

Bovendien, zo benadrukt Hillen, hebben de aandeelhouders in het tienjarenplan aangegeven dat investeren geen garantie is voor succes. 'Het vergt een actieve gezamenlijke inzet van de luchthaven, de aandeelhouders en de hele noordelijke regio. Dat is de afspraak geweest. En dan raak je na één jaar al in paniek, dat begrijp ik dus niet.'

Nu de stekker er uit trekken zou volgens Hillen veel te voorbarig zijn. 'Vanuit mijn positie roep ik de aandeelhouders op: zoek contact met Den Haag. Breng de kansen van Eelde onder de aandacht. Daar is huiswerk voor nodig, want dat moet je niet roepen. Bereken wat de luchthaven aan luchtbewegingen kan accommoderen, maak er een korte presentatie van en ga richting Den Haag.

'Toekomst ligt in Den Haag'

Want de toekomst van Groningen Airport Eelde ligt in Den Haag, daar is Jos Hillen inmiddels wel van overtuigd. 'De rek bij Schiphol is er wel zo'n beetje uit. Eindhoven loopt volgend jaar vol, Rotterdam Airport loopt vol

Dus welke luchthavens zijn straks nog in staat om de groei op te vangen. Dat zie je nu op Maastricht gebeuren, waar Corendon is neergestreken. Dat levert zo honderdduizend extra passagiers op. Die rol zou Eelde ook kunnen vervullen.'

'Het is wensdenken. Tuurlijk', besluit de voormalig directeur van GAE. 'Maar je moet een visie hebben, je moet een punt aan de horizon durven zetten.'

Sluitende begroting

De directie van Groningen Airport Eelde heeft tot vrijdag de tijd gekregen om met een sluitende begroting te komen. Bovendien willen de aandeelhouders weten hoe de luchthaven denkt te groeien, ook na het vertrek van Nordica.

Tot die tijd worden investeringen in bijvoorbeeld in een nieuwe terminal of brandweerkazerne op de lange baan geschoven.

