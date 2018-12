Eigen Huis: bewonersvertrouwen in aardbevingsgebied bereikt nieuw dieptepunt

Van de huiseigenaren in het aardbevingsgebied is 79 procent negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Nog niet eerder was het bewonersvertrouwen zo laag, stelt de belangenvereniging. Vorig jaar was 73 procent negatief tot zeer negatief gestemd. In 2016 ging het om 77 procent en in 2015 om 38 procent.

De belangenvereniging peilde voor het vierde jaar op rij het bewonersvertrouwen in onze provincie. Meer dan duizend woningeigenaren reageerden op de enquête.

Onveilig in en om huis

Tien procent van de inwoners voelt zich onveilig in de eigen woning. Meer dan de helft van de Groningers heeft last van algehele gevoelens van onveiligheid in de woonomgeving.

Ruim een kwart van de respondenten vindt dat hun huis versterkt moet worden, maar 87 procent van de huiseigenaren weet nog niet of hun woning voor versterking in aanmerking komt.

Driekwart zegt regelmatig tot dagelijks bezig te zijn met de gevolgen van de gaswinning, bijvoorbeeld om schadeherstel te regelen.

Parlementaire enquête

Vereniging Eigen Huis denkt dat het massale gebrek aan vertrouwen alleen kan verbeteren door met daadkracht en op een menswaardige manier de problemen van de gedupeerden aan te pakken.

De belangenvereniging wil bovendien dat een parlementaire enquêtecommissie 'op enig moment dit grootschalige overheidsfalen' gaat onderzoeken. Alleen al van de aankondiging kan een brede waarschuwende werking uitgaan, denkt Eigen Huis.

