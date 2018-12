'Na het overlijden van Bert Swart voelde ik behoorlijk wat druk'

Na het overlijden van burgemeester Bert Swart nam ze in de gemeente Zuidhorn voor een periode van vijftien maanden het stokje over. Inmiddels is ze begonnen aan de laatste regels van de laatste bladzijde: Greetje de Vries-Leggedoor van de gemeente Zuidhorn.

'Nooit willen missen'

De Vries woont in Nieuw-Buinen, is lid van het CDA en zit namens die partij in de Eerste Kamer. Gedurende haar burgemeesterschap heeft ze de functies gecombineerd.

'Het zijn vijftien maanden geweest die ik nooit had willen missen', vertelt ze. 'De manier waarop je naast mensen staat en je mensen kan helpen wanneer dat nodig is. Of ze gewoon eens feliciteren met wat moois.'

Steun en toeverlaat

Naast de officiële gebeurtenissen, kwam het voor dat ze inwoners een hart onder de riem moest steken na bijvoorbeeld een ernstig ongeluk.

'Dan zijn er mensen die direct jouw steun nodig hebben. Als je hen kunt helpen, dan is dat prachtig. Het verdriet wat die mensen hebben is me altijd bijgebleven.'

Als ik straks hoor dat ze mij een burgermoeder vinden, dan heb ik het goed gedaan Greetje de Vries-Leggedoor - afzwaaiend burgemeester Zuidhorn

Druk op haar schouders

Het maakte De Vries niet uit of ze in de dagelijkse praktijk te maken had met inwoners van Zuidhorn of met raadsleden. Het was volgens haar allemaal de moeite waard.

'Het was wel een behoorlijke druk om na iemand te komen als Bert Swart, die erg geliefd was. Je vraagt jezelf dan af, wanneer je wordt benoemd: gaan ze me hier wel accepteren?'

Greetje de Vries tijdens haar benoeming in oktober 2017. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

'Burgermoeder'

Desondanks ging ze de uitdaging aan. Hoewel het in het begin even wennen was, heeft ze nu het idee dat ze haar steentje heeft bijgedragen.

'Na de benoeming van de spoorbrug naar Bert Swart konden mensen verder. Ik dacht: als ik straks hoor dat ze mij een burgermoeder noemen, dan heb ik het goed gedaan. Afgelopen maandag kwam er voor het eerst iemand naar mij toe, die me dat compliment gaf.'

'Ik zal de mensen echt missen. en de manier waarop je met hen omgaat. Ik ben niet gehecht aan pluche, dus dat gebeurt niet.'

Tipje van de sluier

Zuidhorn staat aan de vooravond van een grote fusie met de gemeenten Grootegast, Leek en Marum. 'De rol van de burgemeester hierin is toch om vooraan de rij te staan. Je moet het voortouw nemen', geeft De Vries als advies mee voor het volgende college.

'Zorg dat je het contact met je burgers onderhoudt. Ga elke week in een ander dorp zitten, houd de vergaderingen op andere plekken. Dan ben je in een jaar je hele gemeente door geweest', zegt ze.

'Ik ben er heilig van overtuigd dat een herindeling niet hoeft te betekenen dat je verder van je inwoners af komt te staan. Niet zolang je het contact met de inwoners onderhoudt.'

Opvolger

Greetje de Vries-Leggedoor draagt haar functie over aan Koos Wiersma, die na de fusie als waarnemend burgemeester tijdelijk de nieuwe gemeente Westerkwartier zal leiden.

