Mollema concurrent van Dumoulin in de Giro

Bauke Mollema richt zich komend seizoen op een goed klassement in de Giro d'Italia. Daarmee werpt de Groningse klimmer zich in Italië op als concurrent van Tom Dumoulin.

Volgens De Telegraaf zal Mollema na de Giro ook in de Tour de France starten.

Knechtenrol

In Frankrijk zal de renner van Trek-Segafredo voornamelijk in dienst rijden van Richie Porte. De Australiër is nieuw bij de ploeg en doet een gooi naar het podium in Parijs. Zijn beste klassering in het eindklassement is een vijfde plaats in 2016. De voorbije twee jaar wist Porte door valpartijen de eindstreep niet te halen.

Rittenkaper

Naast zijn knechtenrol krijgt Mollema van zijn ploeg de vrijheid om te strijden voor ritzeges. Dat lukte hem in 2017, toen hij de vijftiende etappe met aankomst in Le Puy-en-Velay won. In de Tour van dit jaar was hij met een derde en vierde plaats ook dicht bij dagsucces.

