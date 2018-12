'Als ze alles erdoor drukken, zijn wij de sigaar'

Werknemers in de metaalindustrie zijn vanochtend begonnen aan hun 48-uursstaking. Daarmee strijden ze voor een betere cao. 'Alles draait om geld verdienen, maar de werknemer merkt daar niets van', zegt een van de stakers.

Door de staking is het al vroeg een drukte van belang bij Hotel Faber in Hoogezand, waar werknemers die het werk neerleggen zich kunnen inschrijven.



Straks heb je als werknemer helemaal geen zeggenschap meer Deelnemer staking

'Geen zeggenschap meer'

'Ik ben al op leeftijd, maar alle voorwaarden gaan achteruit', zegt een bezorgde werknemer van Stork.

'Je hoort dat werkgevers onder de cao uitwillen, maar dan heb je als werknemer helemaal geen zeggenschap meer. Bij ons moeten er ook allemaal mensen uit. Het gaat alleen nog maar om meer geld verdienen, maar als werknemer merk je daar niets van.'

Onrust op de werkvloer

'De stemming op de werkvloer is niet goed', valt een collega-staker hem bij. 'We moeten veel overwerken. Als de werkgevers alles doordrukken wat ze willen, zijn wij met z'n allen de sigaar.'

FNV-bestuurder Ad de Vos (rechts) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



'Strijdbaarheid neemt niet af'

In de metaalsector wordt landelijk al een half jaar actiegevoerd voor een nieuwe cao. Werknemers eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent. Eind oktober staakten de eerste Groningse metaalwerkers, die nu dus opnieuw in actie komen. Tot tevredenheid van FNV-bestuurder Ad de Vos.

'De opkomst is nog beter dan een aantal weken geleden, de strijdbaarheid neemt niet af. Dat betekent dat we op het goede spoor zitten.'

Als er in januari nog geen akkoord is, gaan we kijken naar andere manieren van staken Ad de Vos - FNV

Geen kerstakkoord

Dat laatste geldt volgens De Vos bepaald niet voor de cao-onderhandelingen. Een kerstakkoord zit er volgens hem dan ook niet in.

'Als het een fatsoenlijk akkoord wordt, zou ik zeggen: graag. Maar die kans lijkt me erg klein. Het verschil van inzicht is nog steeds groot. De FME (werkgeversorganisatie, red.) beweegt niet en stelt alleen maar verslechteringen voor. Ze willen van de cao af, maar dat kan helemaal niet.'

Andere manieren

De Vos laat weten dat de stakers een lange adem hebben. 'In 2015 en 2016 duurden de acties negen maanden. We zitten nu op zes. Als er in januari nog geen akkoord is, gaan we kijken naar andere manieren van staken.'

Lees ook:

- Metaalstaking: 'Ik denk dat we nog wel een maandje of vijf bezig zijn'

- Staking bij metaalbedrijven Hoogezand