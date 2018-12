School schorst docent om 'ongepaste' foto's op telefoon

De directie van het Leon van Gelder in Groningen heeft een docent geschorst omdat er meerdere 'ongepaste' foto's op zijn telefoon zouden staan.

Twee leerlingen van de middelbare school zagen de foto's afgelopen maandag, maakten daar een foto van en meldden zich vervolgens bij de leiding van de middelbare school.

Politie doet onderzoek

Die besloot meteen melding te doen bij de politie. In afwachting van het politieonderzoek is de docent voorlopig geschorst.

De politie bevestigt onderzoek te doen naar de zaak, maar wil er verder niets over kwijt omdat het om een zedenzaak gaat.

'Foto's zijn ongepast'

Woordvoerder Joyce Dekker van Openbaar Onderwijs Groningen, de onderwijsgroep waaronder het Leon van Gelder valt, wil niets zeggen over de aard van de foto's. 'Maar de beelden zijn ons inziens ongepast.' Op de foto's staan geen leerlingen, benadrukt de school.

Het Leon van Gelder zit met de kwestie in zijn maag. 'Dit is een erg vervelende situatie. Dit wil natuurlijk geen enkele school meemaken', zegt Dekker.

Leerlingen en ouders geïnformeerd

Na het incident heeft de schoolleiding direct contact gehad met de ouders van de twee leerlingen die het voorval meldden. Dinsdag zijn ook de ouders van andere leerlingen in de klas geïnformeerd.

Omdat er daarna ook buiten de klas vragen werden gesteld door leerlingen en ouders, zijn woensdag zijn ook de ouders van leerlingen in andere klassen op de hoogte gesteld van de kwestie.

'Geen voorbarige conclusies trekken'

In de brief aan de ouders benadrukt rector Hiltje Rookmaker dat 'het belangrijk is om te vertrouwen op het politieonderzoek af te wachten en zelf geen voorbarige conclusies te trekken'. 'We willen voorkomen dat er speculaties ontstaan', aldus Dekker.