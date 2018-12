Enkelbandknipper die naar Aruba afreisde in maart voor de rechter

Een 35-jarige man uit Groningen die verdacht wordt van negen diefstallen tussen mei en september vorig jaar, kan in maart zijn strafzaak tegemoet zien. Dat maakte de rechtbank donderdag bekend tijdens een korte voorzitting.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan diefstallen van onder meer een bakfiets, motoren, een aanhangwagen, kentekenplaten en motorblokken. In onder meer Groningen, maar ook in Rotterdam zou de man een spoor van diefstallen achter zich hebben gelaten.

Enkelband doorgeknipt en naar Aruba

De verdachte koos ervoor donderdag niet aanwezig te zijn tijdens de korte zitting. Dat besluit nam hij al eerder, in oktober. Toen stond een 31-jarige medeverdachte terecht in deze zaak. De stoel van de Stadjer bleef op die dag leeg. De man had zijn enkelband doorgeknipt. Hij was afgereisd naar Aruba omdat zijn zoontje ziek was. Hij werd kort na zijn vlucht aangehouden en weer naar Nederland overgebracht waar hij in de cel werd gezet.

Man verdween van signaleringslijst

Eenmaal terug in Nederland bleek dat de man vanaf april vorig jaar geen contact meer had opgenomen met reclassering en dat hij in mei zijn elektronisch toezicht al had opengeknipt. De vermelding op de signaleringslijst was per abuis niet verlengd, waardoor de man ongemerkt naar het buitenland kon. Tot zijn strafzaak dient, dat is op 5 maart, blijft de man in de cel.

De 31-jarige medeverdachte in deze zaak werd in oktober veroordeeld tot een half jaar cel voor acht strafbare feiten, waaronder diefstallen, heling en drugsbezit.

Lees ook:

- Zes maanden cel voor Stadjer, Arubaganger nog voortvluchtig

- Verdachte verwijdert enkelband en vertrekt naar Aruba