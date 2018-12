Ruim 5000 nieuwe banen in jaar tijd in Stad (update)

Volgens cijfers van de gemeente Groningen groeit de werkgelegenheid in Stad.

Op 1 april van vorig jaar waren er bijna 140.000 banen. Op 1 april van dit jaar was dit aantal iets meer dan145.000, een groei van bijna vier procent.

Tekst gaat verder onder grafiek



Ook is het aantal vestigingen van bedrijven in Stad toegenomen. Waren dat er vorig jaar ruim 17.000, dit jaar is het aantal ruim 18.000: een procentuele groei van vijf procent.

Tekst gaat verder onder grafiek



Ten opzichte van 2014

Vergeleken met 2014 is het aantal banen in Stad gestegen met ruim 10 procent, en het aantal bedrijfsvestigingen met ruim 15 procent.

Procentueel is de groei van het aantal bedrijven groter dan de groei van het aantal banen. Dat geldt voor de hele collegeperiode van 2014 tot en met 2018.

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft dat te maken dat er in de Stad veel zzp'ers bij komen. Die worden namelijk ook meegeteld in het aantal bedrijfsvestigingen. Als er dus meer zzp'ers bijkomen, dan stijgt ook het aantal bedrijfsvestigingen.

In de update van dit artikel is de reactie van de gemeente toegevoegd.