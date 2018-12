Lopend Vuur: Kerst heeft voor mij met geloof te maken

Steeds minder mensen geloven in ons land. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat vooral katholieken en Nederlands Hervormden van hun geloof vallen.

De kerk speelt een minder voorname rol in de samenleving. Op kerstavond is het in kerken over het algemeen wel druk. Ook niet-gelovigen gaan dan naar de kerk.

Met Kerstmis wordt van oorsprong de geboorte van Jezus Christus herdacht. Maar voor velen is kerst gewoon twee vrije dagen.

