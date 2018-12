Groningen krijgt derde, mogelijk meerdaags popfestival erbij

De stad Groningen krijgt er volgend jaar een groot popfestival bij, naast het al eerder aangekondigde Stadspark Live (met Sting als hoofdact) en het dancefestival Nazomeren.

Het evenement vindt in elk geval plaats op zaterdag 31 augustus 2019, maar organisator 4PM Entertainment houdt de optie open dat het festival meerdaags wordt.

'Het zou een meerdaags festival kúnnen zijn, maar dat wordt in een later stadium duidelijk. We zitten nog in de ontwikkelfase en zijn alle mogelijkheden aan het verkennen', zegt directeur Phillippe Hes van het Amsterdamse evenementenbureau.

Grote acts uit binnen- en buitenland

4PM Entertainment hoopt voor de eerste editie op dertigduizend bezoekers op de drafbaan in het Stadspark.

Het festival krijgt meerdere grote podia, waarop plek zal zijn voor meerdere muziekgenres. 'Het wordt een evenement met grote acts uit binnen- en buitenland.'

In februari meer bekend

De eerste contracten met artiesten zijn inmiddels getekend. Het gerucht gaat dat de Foo Fighters een van de optredende bands zouden zijn. Hes wil daar alleen het volgende over kwijt: 'Als organisator van dance- en popevenementen ligt het niet voor de hand om een rock-act te contracteren.'

In februari volgend jaar wordt meer informatie bekendgemaakt. Dan wordt ook de naam van het popfestival onthuld en gaat de kaartverkoop van start.

Keuze op Stad gevallen

4PM Entertainment organiseerde in het verleden al het Kingsland-festival en het meezingfeest Helden van Oranje in Groningen.

'Dat is ons goed bevallen. We werken uitstekend samen met de gemeente, die ook erg welwillend is. Meerdere steden elders in het land wilden dit nieuwe festival graag binnenhalen, maar mede vanwege de goede ervaringen is onze keuze op Groningen gevallen', stelt Hes.

