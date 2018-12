Worstenmaker waarschuwt voor salmonellagevaar (update)

Worstenmaker Uildriks uit Hoogezand roept meerdere soorten worsten terug, omdat ze mogelijk besmet zijn met de salmonellabacterie van het type Goldcoast.

Het gaat om diverse soorten metworst, Italiaanse worst, Spaanse worst en peperworst die houdbaar zijn tot en met 31 januari en 10 februari 2019. Klanten wordt gevraagd de gekochte worsten terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug.

Ontdekt in slachterij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontdekte de besmetting bij een varkensslachterij, die ook vlees levert aan Uildriks. Het gaat om vlees dat tussen 4 juni en 24 oktober van dit jaar is verwerkt.

Geschrokken

Eigenaar Jan Peter van der Zee is geschrokken door het nieuws. Er zijn bij Uildriks geen gevallen gemeld van besmetting door gekochte worsten, maar de directeur neemt het zekere voor het onzekere: 'Dit doen we in samenwerking met de NVWA, uit kwaliteitsoverwegingen. Als er elders in het land wel besmettingen zijn veroorzaakt door vlees van deze leverancier, dan moet je gelijk handelen.'

Kostenpost

Het is nog te vroeg om de totale schade op te maken, maar Van der Zee heeft al 'veel geld' moeten uitgeven om het probleem kenbaar te maken. Zo publiceerde hij advertenties in diverse kranten. 'Er komt heel wat bij kijken', zegt hij.



Vooralsnog heeft de eigenaar geen last van teruglopende klandizie. 'De verkoop is er niet minder door geworden.'

Gevaarlijk

Het consumeren van een met salmonella besmet product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Vooral zwangere vrouwen, ouderen en jonge kinderen vormen een risicogroep.

