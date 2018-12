Einde aan hoofdpijndossier: nieuwe locatie brandweerkazerne Haren bekend

Haren heeft een nieuwe locatie gevonden voor de brandweerkazerne in het dorp. De kazerne staat nu nog aan de Westerse Drift, maar verhuist naar de oostkant van Haren.

Daarmee is volgens burgemeester Pieter van Veen een hoofdpijndossier afgesloten.

Bij rangeerterrein

'Er is bijna twintig jaar over gestreden, maar gisteren zijn de handtekeningen gezet. De nieuwe kazerne komt aan de Felland, in de buurt van het rangeerterrein van Onnen.'

Westerse Drift

In 2015 sprak politiek Haren zich uit over de locatie van de nieuw te bouwen kazerne. Die zou moeten komen op de huidige locatie: De Westerse Drift. De Veiligheidsregio ging daar mee akkoord en tekende een koopcontract.

1,3 miljoen euro

Met de bouw van die nieuwe kazerne ging een bedrag van 1,3 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag zou de gemeente moeten investeren. Maar de provincie stak een stokje voor die geldinjectie. De provincie vond de financiële risico's te hoog. De gemeenten Groningen en Ten Boer tekenden ook al protest aan tegen de investering.

2020 in gebruik

Nu is er dus alsnog een nieuwe locatie gevonden. De verwachting is dat de brandweer het nieuwe onderkomen in 2020 kan gebruiken.

Lees ook:

- Zoektocht naar kazernelocatie start opnieuw in Haren