De kerstdagen bij RTV Noord

RTV Noord heeft tijdens de kerstdagen een echte kerstprogrammering. Met bijzondere programma's op radio en televisie. Wat kan je allemaal verwachten?

TV NOORD

Kerstavond, maandag 24 december:

18:00 uur: finale Klouk, herhaling ieder half uur

Wie mag zich de kloukste Grunneger van 2018 noemen? Dat zie je in de grote finale van Klouk. Vanuit de vesting Bourtange, het Veenkoloniaal Museum in Veendam en Borg Nienoord in Leek.

Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december:

18:00 uur: De Kerstboot (eerste aflevering), herhaling ieder half uur

Voor het eerst na ruim tien jaar geen Kerstbus, maar een Kerstboot. De Kerstboot vaart van de stad over het Reitdiep richting Garnwerd. Met aan boord allemaal bijzondere gewone Groningers, aangemeld door de kijkers en luisteraars van RTV Noord.

Tweede Kerstdag, woensdag 26 december:

18:00 uur: De Kerstboot (tweede aflevering), herhaling ieder half uur

In de tweede aflevering van de Kerstboot komen we aan in Garnwerd, waar ons een muzikale verrassing wacht.

RADIO NOORD

Maandag 24 december:

Vanaf 12:00 uur: Kerst Top 60.

Nieuw op Radio Noord: Edwin Pasveer presenteert de dag voor Kerst de favoriete kerstplaten van onze luisteraars.

Eerste en Tweede Kerstdag, 25 en 26 december:

Van 08:00 tot 18:00 uur: Kerst der Klassiekers

Een traditie op Radio Noord: Kerst der Klassiekers. Eric Bats, Hans Waalkens en Stephan Kosters laten je de mooiste muziek die volgens onze luisteraars ooit gemaakt is horen. Afgewisseld natuurlijk met fraaie kerstmuziek.