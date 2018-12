Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto te water in Finsterwolde; bestuurder in veiligheid De auto ligt in het water (Foto: Gerrie de Groot/112 Groningen)

Een automobilist is donderdag aan het begin van de middag met zijn wagen het water in gereden. Dat gebeurde aan de Ekamperweg in Finsterwolde.

Volgens een woordvoerder van de politie zat de man alleen in de auto en slaagde hij erin veilig op de kant te komen. De auto is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald.