Boer maakt John Deere-rollator voor zijn vader

De straten van Warffum worden sinds een paar dagen onveilig gemaakt door een bijzonder voertuig: een John Deere-rollator.

Eigenaar is Alko Brands, die hem kreeg ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. De rollator is voorzien van de kenmerkende groengele neus van het Amerikaanse merk. Met een contactsleutel kunnen twee koplampen worden aangezet.

Geen gewoon cadeau

De 'agrollator' is gemaakt door zoon Jan Brands. 'Ik wilde geen gewoon cadeau geven maar iets bijzonders. Ik liep al een tijd rond met dit idee en ben op internet gaan zoeken naar materiaal. De motorkap komt van een zitmaaier die zwaar beschadigd was doordat er een boom op viel.'

Slikken

Alko moest wel even slikken toen hij het cadeau kreeg: 'Ik moest hem onthullen, er lag een kleedje overheen. Eerst zag ik alleen de handvaten en zag ik dat het een rollator was. Ik dacht: daar moet ik nog niet achter. Maar toen trok ik het kleedje weg en zag ik dat het een trekkertje was. Heel leuk.'

Van paard naar trekker

De 'agrollator' past prima bij Alko, die z'n hele leven al boer is. Zoon Jan: 'In het begin heeft hij nog achter een paard gelopen, maar al snel daarna kwam een trekker. Wat voor één? Een John Deere natuurlijk'

'Dat is de Mercedes onder de trekkers', vult Brands senior aan. Hij hoopt de bijzondere rollator voorlopig nog niet dagelijks te hoeven gebruiken. 'Maar je weet maar nooit, er kan maar zo een dag komen dat ik 'm wel echt nodig heb.'