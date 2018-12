Bierkrattendief krijgt taakstraf en moet statiegeld inleveren

Voor het stelen van 22 bierkratten uit een tuin in Grijpskerk, moet een 19-jarige man uit Gerkesklooster een werkstraf van 40 uur uitvoeren.

De man leverde de kratten in en streek het statiegeld op. Dat bedrag van 85 euro moet hij terugbetalen aan de eigenaar van de kratten.

Vergelding

De kratten werden in oktober 2017 gestolen uit een tuin aan de Herestraat. Volgens de dader ging het om een vergeldingsactie, omdat de zoon des huizes zijn horloge gestolen zou hebben.

Herkenbaar in beeld

Een buurvrouw zag de diefstal en belde de politie. Een camera in de buurt registreerde het gesleep met de kratten. De man was herkenbaar in beeld en een kennis hielp hem bij het slepen van de kratten. Het Openbaar Ministerie vervolgde die handlanger niet, omdat die niet zou hebben geweten dat de kratten werden gestolen.

Diefstal scooter

De man uit Gerkesklooster stond ook terecht van diefstal van een scooter, maar de rechter sprak hem vrij vanwege te weinig bewijs.