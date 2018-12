Stadjer krijgt werkstraf na uitdelen kopstoot in café

Voor een mishandeling in een café in Groningen is een 32-jarige Stadjer veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. Hij gaf op 12 mei een medestapper uit het niets een kopstoot. Het slachtoffer liep een gebroken neus op.

De Groninger bekende de kopstoot. Hij had flink wat alcohol gedronken. Wat er precies gebeurde, werd niet helemaal duidelijk. Op camerabeelden van de mishandeling was te zien dat beide mannen een woord wisselden. Het slachtoffer had een drankje in zijn hand. Ineens deelde de Stadjer de kopstoot uit.

Neus stond scheef

Het slachtoffer was nadien erg aangedaan. Zijn neus stond scheef en hij bloedde. Hij begreep totaal niet waarom dit was gebeurd, zei hij later tegen de agenten.

De Stadjer moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van 850 euro betalen.