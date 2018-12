Lopsters moeten zonder verwarming de kerst door: 'Je wordt hartstikke ziek hier'

De dagen worden korter, de temperatuur daalt en de kachel gaat bij velen een graadje hoger. Behalve bij Greetje Bakker en Wim Blok in Loppersum; daar werkt de verwarming al een week niet.

'Ze sturen alleen maar een klein elektrisch kacheltje. Nou, je wordt hartstikke ziek hier zal ik je zeggen', vertelt mevrouw Bakker.

Kapot onderdeel

Bakker en Blok huren beide een woning aan de Badweg in Loppersum van woningbouwvereniging Wierden en Borgen. Een woordvoerder van die organisatie laat weten dat de oorzaak een kapot onderdeel van de verwarmingsinstallatie is. 'Die moet opnieuw worden besteld en dat duurt een tijdje.'

Ze beloven elke keer dat het goed komt, maar het komt niet goed Greetje Bakker - Zit al dagen in de kou

Noodoplossing

Ondertussen wordt er druk gesleuteld door diverse monteurs van de woningcorporatie. 'Ze zijn nu aan het kijken of ze het kunnen maken, maar dat gaat slechts om een noodoplossing. Het is gewoon echt te koud', vervolgt Bakker. 'Constant lopen er allerlei monteurs heen en weer. De een weet het weer beter dan de ander, maar de een vernielt nog meer dan de ander.'

Douchen bij moeder

Ook warm douchen zit er deze donkere dagen voor kerst niet in. 'Als ik wil douchen, moet ik naar mijn moeder toe, die aan de andere kant van het dorp woont', zegt buurman Wim Blok.

Oplossing

Het vertrouwen in de woningcorporatie is bij de buren inmiddels, net als de temperatuur, gedaald tot een dieptepunt. Dat gaat het duo niet in de koude kleren zitten: 'Ze beloven elke keer dat het goed komt, maar het komt niet goed', besluit mevrouw Bakker.

De woordvoerder van Wierden en Borgen benadrukt dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost: 'We doen ons best. Het gaat hier om tijdelijke hinder.'