Natuurdocumentaire WAD bekroond met Gouden Film

Bioscoopfilm WAD, over de natuur in het Waddengebied, heeft de grens van 100.000 bezoekers gepasseerd. Dat levert de natuurdocumentaire de status op van Gouden Film.

Regisseurs Ruben Smit en Melchert Meijer zu Schlochtern namen de prijs donderdag in Wageningen in ontvangst. De prijs werd in het leven geroepen door het Nederlands Film Festival.

Nieuwe Wildernis

Smit maakte eerder de succesvolle film 'De nieuwe wildernis', over de natuur in de Oostvaardersplassen. De productie van WAD duurde ruim vijf jaar en de film kostte zo´n anderhalf miljoen euro..

WAD ging begin oktober in première en is momenteel nog in 25 bioscopen te zien.

