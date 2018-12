Vrouw bespringt puber in zoektocht naar hond

Een 28-jarige vrouw uit Uithuizermeeden moet 40 uur werken vanwege ernstige mishandeling en het onterecht beschuldigen van iemand op Facebook.

De vrouw liep op 15 juli in haar woonplaats om half twee 's nachts naar haar hond te zoeken. Ze kwam drie puberende meisjes tegen. Die riepen uit joligheid eveneens de naam van het hondje dat zoek was.

Besprongen

De 28-jarige vrouw sprong een van de minderjarigen op haar rug. Het slachtoffer viel en liep schade aan haar gebit, een gescheurde lip en een hersenschudding op.

Vijf getuigen

De vrouw ontkende de mishandeling. Tot grote ontzetting van het slachtoffer dat tussen haar ouders in in de zittingszaal zat, zei de vrouw dat er alleen woorden waren gevallen. Vijf getuigen zagen het incident op straat. Daarvan zeiden twee getuigen de duik op de rug van het meisje te hebben gezien. De rechter geloofde de 28-jarige dan ook niet.

'Hondenschopper'

De vrouw stond ook terecht voor een smaadschrift op de facebookpagina van een supermarkt in haar woonplaats. Daarop schreef ze dat een van de medewerkers van de winkel honden trapt.

'Fijne kassamedewerkers bij de Jumbo Uithuizen. Iemand die in vrije tijd honden schopt moet ik niet tegen komen achter de kassa. Ik trek 'm over de kassa heen', schreef ze onder meer.

Ze dacht dat de medewerker een pup had geschopt toen die tegen een kind opsprong. 'Had ik niet moeten schrijven', zei ze tegen de rechter. Ook dat vond de rechter bewezen. De vrouw had nog geen strafblad. Ze moet het slachtoffer van de mishandeling een schadevergoeding van bijna 1600 euro betalen.

Voorwaardelijke straf

Mocht de vrouw opnieuw de fout ingaan, dan moet ze haar voorwaardelijke straf van 40 uur werkstraf ook nog uitvoeren.