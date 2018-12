'We moeten nog een aantal stevige gesprekken met elkaar voeren'

'Het is geen appeltje-eitje, partijen moeten met elkaar aan de slag. Het is goed om het project te laten doorgaan, stoppen is geen optie. Tenminste, op dit moment sowieso niet.'

Dat zegt hoogleraar Marcel Hertogh van de commissie die onderzocht hoe de impasse rond de aanleg van de zuidelijke ringweg rond Groningen doorbroken kan worden. 'Wij denken dat we het project weer op koers kunnen krijgen.'

Aanbevelingen

Donderdag presenteerde de commissie haar aanbevelingen. De belangrijkste: het vertrouwen tussen de opdrachtgever en de aannemer moet hersteld worden en de 'financiële spanning' moet uit het project.

'We moeten elkaar de komende tijd nog eens diep in de ogen kijken', klinkt het uit de mond van gedeputeerde Fleur Gräper, namens de provincie een van de opdrachtgevers.

Het vertrouwen begint langzaam weer te groeien Fleur Gräper - Gedeputeerde

'Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dat geldt ook voor dit project. Maar omdat we nu bij elkaar in de keuken hebben gekeken, ontstaat er meer begrip voor de ander. En dat is vaak al een eerste stap. Het vertrouwen begint langzaam weer te groeien.'

Planning

'We gaan samen kijken naar de planning en elkaars plannen meewegen in het zoeken naar de beste oplossing', zegt Gräper. 'Pas als dat gebeurt is, is er iets te zeggen over de planning.'

'We zullen nog een aantal stevige gesprekken met elkaar moeten voeren. En af en toe zal dat ook écht stevig zijn. Maar er is nu wel een routekaart gemaakt hoe we daar met elkaar uit kunnen komen.'

'De commissie heeft ook gezegd dat de organisatie, de kwaliteit en de kennis aan boord zijn. En als we dat goed en slim inzetten, komt het vast ten goede aan dit project.'

Wie betaalt?

De werkzaamheden duren langer dan gepland en dat brengt onder meer extra kosten met zich mee. De vraag is: wie gaat dat betalen?

'En het moet ook nog blijken hoe veel langer het uiteindelijk duurt, of welke delen we misschien juist eerder klaar kunnen maken', zegt Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort.

Er zitten te veel kikkers in de kruiwagen die er iets van willen vinden. Die kruiwagen moet echt leeggehaald worden Bert Kramer - Aannemerscombinatie Herepoort

Kramer wil niet ingaan op de financiële details. 'Iedereen vindt altijd dat hij in zijn recht staat. Dat vinden wij, dat vindt de opdrachtgever. Die gesprekken gaan plaatsvinden. Doen we dat niet, dan blijft de angel in het project zitten. En die moet eruit.'

'Er is tijd voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. We gaan ermee aan de slag. Maar dit kan natuurlijk geen jaren duren. Ik hoop dat we het komende kwartaal echt tot elkaar komen, zodat er een oplossing komt waarvan alle partijen zeggen dat we dit project tot ene goed einde kunnen brengen.'

'Op een gegeven moment zie je dat zó veel mensen zich ermee gaan bemoeien, dat moet echt terug. Er zitten te veel kikkers in de kruiwagen die er iets van willen vinden; die kruiwagen moet echt leeggehaald worden. Er moeten veel kortere lijnen komen. Wie gaat ergens over besluiten en welke richting gaat het uit?'

