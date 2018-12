Goed jaar voor Groninger Museum

Het Groninger Museum stevent dit jaar af op zo'n 235.000 bezoekers. Dat is, afgezien van 2016 toen er een grote David Bowie tentoonstelling was, het beste resultaat van de afgelopen tien jaar.

Grootste publiekstrekkers

De meeste bezoekers kwamen dit jaar voor de tentoonstelling LaChapelle – Good News for Modern Man, over de fotograaf David LaChapelle. Verder was de overzichtstentoonstelling over de Groninger Ploeg een grote trekker. Andere publiekstrekkers waren de exposities over 'De Romantiek in het Noorden'– Van Friedrich tot Turner. En 'Het volle leven' waarin Hella en Freek de Jonge zich zelf tentoonstelden

Grrrom

Inmiddels zijn zo'n 233.000 bezoekers de kassa gepasseerd en het museum verwacht tot de jaarwisseling nog zo'n 2000 bezoekers te trekken met de glassculpturen van de Amerikaan Dale Chihuly en de expositie 'Grrrom' over werken met dieren uit de eigen collectie.

