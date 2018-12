Officier over aanranding: 'Dit is wat je noemt grab them by the pussy'

'Met welke bedoelingen greep u de jonge vrouw in haar kruis?' Die vraag stelde de rechter donderdag aan een 21-jarige man uit Groningen. De man stond terecht op verdenking van aanranding van een vrouw in een club in het uitgaansgebied Groningen.

Op 1 oktober werd het slachtoffer bij de garderobe van de club door de man met zijn hand in haar kruis geknepen, over haar kleding heen. De vrouw had nog geroepen: 'dit kan niet', maar de man liep verder de club in.

Het slachtoffer sloeg daarop alarm. Opgetrommelde agenten namen de man vanuit de club mee naar het bureau. De vrouw deed aangifte en verklaarde zeker te weten dat de man degene was geweest die haar had aangerand.

'Per ongeluk'

De uit Eritrea afkomstige man had op de avond gedronken. Hij gaf tegenover de rechters toe dat hij de vrouw had aangeraakt. Dat was volgens hem per ongeluk gekomen. 'Per ongeluk in het kruis?', vroeg de rechter, maar de man bleef vaag over de gang van zaken in die nacht. Ook reclassering krijgt tot nu toe maar moeilijk vat op de man. 'Het is zwaar om met hem te praten, omdat de aanranding een seksuele lading heeft.'

'Vernederen en domineren'

'In het Engels heet dit ordinair grab them by the pussy, zei de officier. 'Dat zogenaamde ongelukje van meneer vind ik totaal ongeloofwaardig', vervolgde hij. Volgens de officier was de man uit op dominantie over de vrouw. 'Vernederen en macht hebben.' Hij eiste een taakstraf van 30 uur voor de verdachte.

De man is sinds kort in Nederland en heeft een tijdelijke verblijfstatus. Over zijn strafblad in Eritrea is niet bekend.

Uitspraak is op 17 januari.