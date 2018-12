Nieuwbouwregeling NAM wordt verlengd

De nieuwbouwregeling van de NAM is verlengd tot 1 juli 2019. Dat hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen donderdag afgesproken.

De regeling houdt in dat de NAM bij nieuwbouwprojecten betaalt voor de meerkosten die nodig zijn om in het aardbevingsgebied aardschokbestendig wordt gebouwd. Daarmee moet voorkomen worden dat bouwers en projectontwikkelaars niet aardbevingsbestendig bouwen. Of dat projecten duurder worden of zelfs vertraging oplopen.

Ernstige vertraging

Op 23 december lopen de huidige afspraken af. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) trok onlangs ook al aan de bel. In de stad Groningen worden de komende jaren duizenden nieuwe huizen gebouwd. Die worden zonder regeling mogelijk duurder of lopen ernstige vertraging op.

Ook de Tweede Kamer riep minister Wiebes op om haast te maken met het voortzetten van de afspraken.

NAM op afstand

De uitvoering, beoordeling en toekenning van de bijdrage wordt tot volgend jaar zomer gedaan door de NAM. Omdat er een brede wens is dat de mijnbouwer op afstand komt, kunnen de aanvragen vanaf 14 januari 2019 worden gedaan bij de NCG. De komende tijd wordt gezocht naar een nieuwe publiekrechtelijke regeling voor de vergoeding van meerkosten bij aardbevingsbestendige bouw.

De afgelopen jaren is de nieuwbouwregeling gebruikt bij de bouw van 5380 aardbevingsbestendige nieuwe woningen en aan 52 projecten van scholen, ziekenhuizen en bedrijfsruimten. In totaal is bijna 180 miljoen euro uitgekeerd. Zo'n 150 projecten zijn nog in behandeling. Die worden afgerond door de NAM.

