Veendam: hom of kuit voor Pekela in De Kompanjie

De gemeente Veendam stelt de gemeente Pekela nogmaals twee opties: of samen de samenwerkingsorganisatie De Kompanjie grondig organiseren, of Veendam trekt zich terug.

Een brief met een boodschap van deze strekking is donderdag naar het college van de gemeente Pekela verzonden. Volgens de gemeente Veendam is een keuze maken noodzakelijk, omdat op dezelfde voet verder gaan in De Kompanjie geen zin heeft.

Problemen in aansturing

'We hebben opnieuw voor onszelf bevestigd gekregen dat er nogal wat problemen kleven aan de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke aansturing daarvan. Het zit hem in de structuur , en het feit dat twee gemeenten met verschillende oriëntatie die aansturing niet eenduidig kunnen doen', zegt burgemeester Sipke Swierstra van Veendam.

'Die analyse hebben we nog eens op papier gezet. We hopen dat Pekela die analyse ook gaat delen, want het lijkt erop dat Pekela het wel goed vindt zo. Wij denken daar anders over. We denken dat als je dat nu niet aanpakt door een fusie met Pekela of zelfstandige lijn als gemeente, je je ambtelijke organisatie en inwoners tekort doet.'

Langer ontevreden

De gemeente Veendam is al langer ontevreden over de kwaliteit en de kostenefficiency van de samenwerking met de gemeente Pekela. Afgelopen zomer kreeg voormalig burgemeester Henk Bakker van Bedum de opdracht om De Kompanjie te onderzoeken.

Bakker concludeerde onder meer: De Kompanjie heeft twee kapiteins op een schip, waardoor er niet efficiënt gewerkt wordt. De gemeente Veendam heeft daarop gezegd: De Kompanjie heeft een grondige opknapbeurt nodig, om de ambtelijke organisatie alsnog goed te laten werken.

Grondige opknapbeurt

Pekela gaf eerder per brief bij de gemeente Veendam aan die grondige opknapbeurt niet nodig te vinden.

De gemeente Veendam wil Pekela alsnog bewegen om samen tot een soortgelijke analyse te komen. 'We hopen dat Pekela alsnog de analyse met ons gaat delen, om zo De Kompanjie goed onder de loep te nemen', zegt Swierstra.

Veendam wil binnen enkele maanden duidelijkheid krijgen van Pekela over De Kompanjie. Wil Pekela alsnog geen herinrichting van De Kompanjie, dan zal Veendam besluiten zich terug te trekken uit de ambtelijke samenwerking.

Burgemeester Swierstra kan echter nog niet aangeven welke kosten dat met zich meebrengt.

Lees ook:

- Pekela weigert medewerking aan Veendams herindelingsonderzoek

- 'Spierballentaal van Pekela; op de inhoud gaan ze niet in'

- Bestuurlijke kinnesinne tussen Veendam en Pekela over samenwerking

- Gesteggel over nieuw werkbedrijf: 'Veendam heeft ons voor het blok gezet'