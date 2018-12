Personeel in de metaalsector heeft donderdagmorgen voor 48 uur het werk neergelegd. Met de zoveelste staking willen ze meer druk uitoefenen op de werkgevers. 'Waarom gaat het ons niet beter als het met het bedrijf goed gaat?', zegt een van de stakers.

Ze willen een betere cao, te beginnen met een hoger salaris. Werkgeversorganisatie FME heeft laten weten dat er snel een onderhandelingsresultaat. op tafel ligt. De werkgevers vinden het voor alle partijen een onplezierige situatie.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

In 'therapie' vanwege de ringweg

Een huwelijkscrisis. Zo zou je de verhouding tussen de betrokken partijen bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in Groningen kunnen noemen. Een scheiding is te duur en dus moeten de opdrachtgever en de aannemer met elkaar in therapie.

'Partijen willen er nu echt voor gaan. En dat is ook de enige manier', zegt hoogleraar Marcel Hertogh van de commissie die onderzoek deed naar de impasse rond de ringweg.

Burdy steekt zieke fan hart onder de riem

Troost zit hem soms in heel kleine dingen. Deze zieke fan van Burdy krijgt ineens haar held aan het ziekbed...

'We doen het om te voorkomen dat er slachtoffers gaan vallen'

Bommen en granaten. Die liggen er hoogstwaarschijnlijk in de polder Breebaart bij Termunten. Voordat begonnen wordt met natuurverbetering van de polder, moet wel duidelijk zijn waar die bommen en granaten precies liggen. Die worden nu gezocht. 'We doen het om te voorkomen dat er slachtoffers gaan vallen.'

Minder eten, meer sporten en nooit meer te laat komen

De periode van de goede voornemens komt er weer aan. Wat zijn eigenlijk de goede voornemens op de redactie van RTV Noord? Tafeldame Wia Buze denkt er zo het hare van...

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist.