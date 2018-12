Nijland over adviseursschap: 'Ik ga niet over eigen graf regeren'

Volgens FC Groningen-directeur Hans Nijland hoeft men niet bang te zijn dat hij over zijn eigen graf gaat regeren. Hij is als adviseur aangesteld van de commissie die een opvolger voor hem zoekt.

En dat terwijl hij tijdens de bekendmaking van zijn afscheid in november nog zei het onverstandig te vinden om invloed te hebben op de zoektocht naar een opvolger.

'Ik ken mijn rol'

'Maar ik ga ook niet over mijn opvolger, ik ben slechts adviseur', aldus Nijland. 'En je kunt uitleggen hoe je het wilt, als adviseur heb ik geen stem in wie mijn opvolger wordt. Ik ken mijn rol. Er zullen ongetwijfeld adviezen van mijn kant komen, die de commissie regelrecht de prullenbak in gooit.'

'Ik acht ook de kans zeer groot dat ik niet aan tafel zit bij gesprekken met mijn kandidaat-opvolgers. Nogmaals, ik heb er geen stem in, ik ga dus niet over mijn eigen graf regeren.'

Trots

'Mij is, zowel door de Raad van Commissarissen als de selectiecommissie, met klem verzocht dit te doen. Daar ben ik zeer trots op. En ik vind dat ik dit voor de club moet doen. Na 30 juni, als mijn contract afloopt, is het anders: dan zal ik nooit een functie nemen als RvC-lid of adviseur of iets dergelijks. Daar kun je van op aan.'

