Groningen Airport Eelde? 'Het is trekken aan een ziek paard'

Groningen Airport Eelde is een uitdagende luchthaven in termen van levensvatbaarheid. Dat zegt senior onderzoeker Joost Zuidberg van SEO economisch onderzoek in Amsterdam.

'Het is een uitdaging om voldoende passagiers naar de luchthaven te krijgen. Want die heb je nodig om voldoende omzet te creëren om de kosten te dekken', aldus Zuidberg in reactie op de discussie over de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Tien jaar ervaring

Joost Zuidberg heeft meer dan tien jaar ervaring met onderzoek in de luchtvaartsector, en is onder meer gespecialiseerd in het analyseren van luchtvaartnetwerken en de financiële huishouding van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens.

In 2013 werkte Zuidberg in opdracht van de Noordelijke Rekenkamer mee aan een onderzoek naar de levensvatbaarheid van Groningen Airport Eelde.

Bedrijfseconomische situatie

Gezien de huidige bedrijfseconomische situatie behoort een rendabele exploitatie van de luchthaven op termijn tot de mogelijkheden. Maar Zuidberg heeft z'n bedenkingen: 'Met zo'n honderdduizend extra passagiers per jaar kom je een heel eind. Dat is niet onmogelijk, maar het wordt wel lastig denk ik.'

En dat heeft alles te maken met het achterland van Groningen Airport Eelde. Een vaker gehoord argument. 'Rondom de luchthaven wonen relatief weinig mensen. Mensen gaan nu eenmaal niet vijf keer per jaar met het vliegtuig op vakantie, ook in Groningen niet. Het potentieel is in dat opzicht gewoon beperkt.'

Paar procent per jaar

Dat het potentieel beperkt is, betekent overigens niet dat er geen groei mogelijk is op Groningen Airport Eelde. 'Met economische groei, en dus meer welvaart is men sneller bereid om het vliegtuig te pakken. Dan heb je het hooguit over een paar procent per jaar', zegt Zuidberg. 'En dat is te weinig om het gat naar een rendabele exploitatie te dichten.'

Zuidberg heeft dan ook begrip voor de houding van de aandeelhouders. Door het vertrek van Nordica Air stevent de luchthaven volgend jaar opnieuw op een tekort af. 'Vanuit het oogpunt van de investeerders kan ik me voorstellen dat je niet in een bodemloze put wilt investeren. De eis om met een sluitende begroting te komen, dat snap ik wel.'

Zichzelf bedruipen

'Met een aantal vliegbewegingen per dag meer zou de luchthaven zichzelf kunnen bedruipen', stelt de luchtvaartexpert. 'Maar het verleden heeft uitgewezen dat de directie daar tot nu toe niet in is geslaagd. Ik kan me voorstellen dat het vertrek van Nordica voor de nodige onrust zorgt', aldus Zuidberg.

'Je hebt een op het oog mooie verbinding met een hub, ten minste in Kopenhagen. Maar die ben je nu kwijt, en voor een luchthaven met relatief weinig verkeer is dat jammer.'

Den Haag

Ondertussen kijkt men op Groningen Airport Eelde met een schuin oog naar de politiek in Den Haag. Qua groei zitten ze op luchthavens als Schiphol en Eindhoven inmiddels bijna aan het plafond.

'Als airlines geen slots meer kunnen krijgen om verder te groeien, dan zouden de vakantievliegers die zich richten op de Nederlandse markt uit kunnen wijken naar de regionale luchthavens' legt Zuidberg uit. 'Dan is het de vraag of Groningen Airport Eelde bovenaan het lijstje prijkt, ik denk het niet.'

'Het is niet trekken aan een dood paard, maar wel aan een ziek paard', besluit Zuidberg. 'De directie is nu ongetwijfeld druk bezig met het aantrekken van nieuwe maatschappijen. Ik zou zeggen; focus op de airlines die in het verleden ook al gebruik hebben gemaakt van de luchthaven. Een primaire focus op een verbinding met een hub, is op dit moment misschien niet het meest verstandige.'

Vrijdag zitten de directie en de aandeelhouders opnieuw met elkaar om tafel. De directie heeft de opdracht gekregen om met een sluitende begroting te komen. Investeringen in een nieuwe terminal en een brandweerkazerne zijn voorlopig op de lange baan geschoven.

