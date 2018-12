Onderwegens: een kerstdiner voor 12 euro

Een eenvoudig, betaalbaar en vooral lekker kerstdiner. Geen moeilijk gedoe maar lekker samen met de familie genieten van het samenzijn met eten.

Paul Rodenberg van de culinaire vakschool in Groningen heeft een gerecht bedacht dat binnen vijftien minuten klaar is en slechts twaalf euro kost.



De komende weken gaan Joyce Kranenborg en Sergej in 't Veen elke dag onderwegens op zoek naar alles wat er tijdens de feestdagen leeft en speelt in Groningen.

'Het is een vegetarisch gerecht', vertelt Rodenberg. Het diner is geschikt voor twee personen en bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.

Het voorgerecht

'Ik heb kleine tomaatjes die gaan in de oven met balsamicoazijn. De tomaatjes die gaan openbarsten en worden lekker zoet van de balsamico.'

Het hoofdgerecht

'We gaan spruitjes eten, dat vindt niet iedereen lekker, ik eerder ook niet maar nu vind ik het wel lekker', vertelt Rodenberg. 'Over de spruitjes gooi ik kaas en nootjes.' Wat voor kaas je gebruikt dat kun je zelf weten. In dit geval is er schapenkaas gebruikt.

'De spruitjes gaan 7 minuten in de oven op 200 graden. Bij de spruitjes komen wat gebakken aardappeltjes.



Het nagerecht

'Ik ga van suikerbrood een wentelteefje maken dat is heel ouderwets maar lekker', vertelt Rodenberg. 'Er gaat een klein beetje melk in een bakje met twee eitjes erin dat sprenkel je over het suikerbrood en vervolgens wordt het gebakken. Bij het wentelteefje kun je ook nog wat vijgen koken.'

Het eindresultaat

Voor de chef-kok was het ook zelf een test. Maar ruim binnen de tijd was het gerecht klaar. En het was ook nog eens lekker. Het zou zomaar eens kunnen dat dit daadwerkelijk bij Rodenberg thuis geserveerd wordt met de kerst. 'Ik vind dit het lekkerste hoor lekker makkelijk met misschien nog een gehaktbal erbij.'

De culinaire vakschool

Rodenberg heeft de culinaire vakschool voor iedereen die graag wil leren koken. 'Het leukste aan mijn werk vind ik dat je mensen ziet groeien. Dat mensen rechtop gaan staan en inzien dat ze er mogen zijn.'





