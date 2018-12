Dit jaar geen vuurwerkvrije zones in Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen stelt dit jaar geen vuurwerkvrije zones in. 'Daar is ook het te kort dag voor', zegt burgemeester Hoogendoorn.

Hoogendoorn geeft aan de ervaringen van de komende jaarwisseling te gaan evalueren en daarna te komen tot een beleid. 'We hebben er op dit moment ook geen beeld van waar zo'n zone noodzakelijk zou zijn.'

Volgend jaar mogelijk wel vuurwerkvrije zones

Mogelijk zijn er komend jaar wél vuurwerkvrije zones in de nieuwe gemeente. 'Daar willen we naar kijken, in samenspraak met dorps- en buurtverenigingen', zegt de burgemeester.

Vreugdevuren

Hoogendoorn spreekt, behalve over beleid rondom vuurwerk, ook over mogelijk beleid rondom vreugdevuren.

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Mariët Bosman worden er in sommige wijken het hele jaar door spullen ingezameld voor die vuren. 'Het is goed om te kijken wat we daar volgend jaar preventief aan kunnen doen.'

Verbod op knal- en siervuurwerk

Burgemeester Hoogendoorn sloot zich na vragen van GroenLinks aan bij een eerdere oproep van burgemeester Krikke van Den Haag. Die bepleit een algeheel verbod op knal- en siervuurwerk.

