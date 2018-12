Burgemeester Marijke van Beek ernstig ziek

Burgemeester Marijke van Beek (65) is ernstig ziek. Dat maakte ze donderdagavond zelf bekend tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van de gemeente Eemsmond.

'Ik ga een darmoperatie ondervinden. Er is een grote tumor ontdekt. Er zijn gelukkig geen uitzaaiingen', vertelt Van Beek. Ze voelt zich gesterkt door alle mensen die met haar meeleven.

Bevolkingsonderzoek

Van Beek heeft meegedaan aan een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Hiervoor moest ze zich deze week opnieuw melden.

Het gemeentebestuur van Eemsmond is geschokt door het nieuws.

Onderscheiding

Vorige week kreeg Van Beek voor haar jarenlange inzet in de politiek nog een koninklijke onderscheiding tijdens haar afscheidsreceptie. Ze is toen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Elf jaar lang burgemeester

Ze is elf jaar lang burgemeester van de gemeente Eemsmond. Op 1 januari 2019 houdt de gemeente op te bestaan en gaat fuseren met Bedum, De Marne en Winsum. Dan ontstaat de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Vóór haar burgemeesterschap was ze raadslid en wethouder namens de PvdA in Haaksbergen.