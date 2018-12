FC Groningen wil driekoppige leiding

Na het vertrek van algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans gaat de directie van FC Groningen er anders uitzien.

Op dit moment heeft FC Groningen twee directeuren. Hans Nijland is de algemeen directeur en Robbert Klaver de commercieel directeur. In het nieuwe systeem komt er één directeur bij. Een technisch directeur, vertelt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Arie Wink, aan RTV Noord.

Commissie

Vandaag werd bekend dat een commissie zich de komende drie maanden gaat bezighouden met de opvolging van Nijland en Jans.

Die commissie bestaat uit voorzitter Erik Mulder, lid van de Raad van Commissarissen Erik Kuik en secretaris Berend Rubingh. 'We hebben ons laten adviseren door mensen die er verstand van hebben en zo zijn we tot deze commissie gekomen. Dit is ons van verschillende kanten aangeraden', vertelt Wink.

'We moeten het doen met mensen die de voetbalwereld kennen. Samen met de managementteams van FC Groningen maken we profielen voor de vacatures. Dan maken we openbaar wat voor personen we zoeken.'

Adviserende rol

Hans Nijland krijgt een adviserende rol in het proces. 'Een algemeen directeur die goed gefunctioneerd heeft en nog een half jaar in dienst is, moet je koesteren. Hans zit niet aan tafel om gesprekken te voeren, maar hij geeft wel zijn mening aan de commissie. Hij kent iedereen in de voetballerij en ik zou het heel onverstandig vinden om hem niet om advies te vragen', zegt Wink.

Er komt straks dus een driekoppige directie met een nieuwe algemeen directeur en twee statutair directeuren. Dat zijn de commercieel en technisch directeur. De algemeen directeur is dan weer de voorzitter van het managementteam.

