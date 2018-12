Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rondje Groningen: De Herestraat in de jaren 20 (Foto: RTV Noord)

Terwijl Famke Louise hoopt dat je 'genoeg money verdient' in 2019, blikken wij terug op vervlogen tijden. Zoals de Herestraat in de jaren twintig en de gouden races van Timmertje.Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artik

el wat langer laden dan andere stukken? 1) Vaderlijk voorwoord Commissaris van de Koning René Paas schrijft ook deze keer weer het voorwoord voor de almanak van Vindicat. 'Ik verzwik na elk verzoek mijn hersens of het verstandig is om dit te doen', zegt hij.

2) Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Onze eigen Marianne Timmer uit Sappemeer ontving bij het Sportgala de oeuvreprijs. Dus gaan we met liefde nog een keer terug naar een van haar legendarische races. Naar haar verrassende goud op de 1500 meter in Nagano.

3) Herestraat bijna 100 jaar geleden Over terug in de tijd gesproken. Zo zag de Herestraat in Stad eruit in de jaren twintig.

4) Schat, laat jij de pony uit? Uitlaatservice Marcella gaat even aan de aan de wandel.

5) Bewegen maar! Zo krijg je 225 leerlingen in beweging.

6) Stelletje of niet? YouTuber Kalvijn uit Meedhuizen maakt in december iedere dag een vlog. Deze keer doet hij een spelletje...

7) Ringslangen zoeken In de Onlanden was er hoop op het vinden van ringslangeieren. Helaas...

Geen eieren gevonden.

8) Grunneger trots Je hebt Eurosonic, je hebt Noorderslag en je hebt onze eigen Grunneger artiesten op Grunnsonic.

9) From Famke Louise With Love Tot slot nog een kerstwens van onze Hoogezandster ster onder de jeugd.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Check het hier.