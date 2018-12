Werkstraffen voor vandalisme in Uithuizermeeden

Vier pubers van 14 tot 16 jaar zijn voor een reeks vernielingen, diefstal, bedreiging en openlijke geweldpleging in Uithuizen en Uithuizermeeden veroordeeld tot werkstraffen tot 150 uur.

In de meeste gevallen waren de straffen voor de helft voorwaardelijk. De schade, bijna 2.000 euro, moet ook door hen worden betaald.

Groep jongeren

De jongens uit Groningen, Assen, Oosternieland en Uithuizermeeden maakten deel uit van een groep jongeren die in januari en februari van dit jaar veel overlast veroorzaakte in Uithuizermeeden en Uithuizen.

Auto's en ramen van woningen werden bekrast, bloempotten werden op daken van auto's gezet de bewoners werden wakker gemaakt door het bonzen op ramen.

Station liep schade op

Ook het station in Uithuizermeeden liep veel schade op. Jongeren goten verf in de in- en uitcheckpalen en afvalbakken. Als aandenken lieten de vandalen een hakenkruis achter op de muur. De rechter vond dit ergerlijk gedrag dat voor veel schade, hinder en ergernis zorgde. Ook was er veel onrust in de dorpen door deze vernielers.