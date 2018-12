1.200 monumentale panden Midden-Groningen extra beschermd

1.200 panden in de gemeente Midden-Groningen zijn aangewezen als 'karakteristiek pand'. Dat betekent dat het lastiger wordt om die panden te slopen.

'We hebben in het verleden gezien dat de NAM wel eens panden opkocht en sloopte', legt wethouder Anja Woortman (PvdA) uit. 'Het is een soort beschermstatus, van deze panden willen we dat ze versterkt worden en niet gesloopt.'

Sloopvergunning

Slopen is nog wel mogelijk, maar dan moet er een sloopvergunning worden aangevraagd. 'Het wil niet zeggen dat het pand absoluut niet gesloopt kan worden, daarvoor hebben we een aantal voorwaarden opgesteld', zegt Woortman.

Thuisgevoel

Bepaalde panden hebben een karakteristieke waarde. 'Die vormen het thuisgevoel van de gemeente en van de omgeving. Ze geven ook herkenbaarheid: we willen graag die waarde behouden.'

