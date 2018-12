Het 'rommelt in elkaar, door elkaar en het is één grote bende' in Middelstum

In een reeks van veertien informatiebijeenkomsten zijn de inwoners van Middelstum vanavond als laatste bijgepraat over de versterkingsoperatie. En zoals alle voorgaande avonden konden de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen de mensen weinig perspectief bieden.

'De gemeente, de Nationaal Coördinator Groningen, alles rommelt in elkaar en door elkaar', zegt de 24-jarige Mark van Dijken na afloop. 'Ze weten het eigenlijk allemaal niet, ze snappen het allemaal niet het is eigenlijk een bende', is de slotconclusie.

Onduidelijkheid

Omdat er nog zoveel onduidelijkheid is, heeft de huidige gemeente Groningen besloten haar inwoners voorlopig nog niet bij te praten. Had Loppersum ook niet beter kunnen wachten?

'Ik denk dat wij er goed aan hebben gedaan om onze inwoners alvast te informeren', zegt wethouder Pier Prins (CDA). 'In onze gemeente is de situatie anders. Wij zitten in het hart van het aardbevingsgebied, hier moeten meer huizen versterkt worden.'

Beste kant

Van Dijken sluit zich bij de woorden van de wethouder aan. 'De gemeente wil zich ook van haar beste kant laten zien. En dat is ook goed. Als ze niks zouden doen, is het ook niet goed.'

Het waren zo vlak voor de feestdagen marathondagen voor wethouder Prins. 'Ik kijk terug op bijzondere avonden waarop onze inwoners duidelijk hebben aangegeven wat hun onvrede en onzekerheid is over het plan van aanpak.'

Terugkerende discussies

Een van de terugkerende discussies is de betrouwbaarheid van het computermodel van de NAM dat als basis wordt gebruikt in de versterkingsoperatie. 'Dat model lijkt op een kansspel en ik hou niet van kansspelen', zegt een gefrustreerde inwoner.

Een medewerker doet opnieuw een dappere poging om zich voor de zoveelste keer te verdedigen: 'Het model zegt niks over de veiligheid van uw huis. Ook als u een 'normaal risicoprofiel' heeft, zegt dat niet dat uw woning veilig is', zegt hij. 'Het model is een hulpmiddel om te bepalen welke woningen mogelijk het meest onveilig zijn en prioriteit krijgen.'

'Wat weet u van mijn woning?'

De man tegen wie hij heeft laat het er niet bij en vraagt zich hardop af of de NCG het wel snapt. 'U heeft nog nooit mijn woning geïnspecteerd. Wat weet u dan van mijn woning? Heeft u uw huiswerk wel gedaan? Heeft u de bouwtekening van mijn woning uit 1928? Hier ik heb het voor u meegebracht om u te helpen', gaat hij verder.

In Middelstum staan bijna 1200 woningen die in beeld komen. 22 daarvan hebben een verhoogd risicoprofiel, waarvan er twintig zijn versterkt. Verder valt bijna driekwart in het normale risicoprofiel. In het dorp moet een merendeel van de woningen nog geïnspecteerd worden.

De versterkingsoperatie begint in Middelstum in het eerste kwartaal van volgend jaar met het snelle herbeoordelen van de adressen met een licht verhoogd risico die in de groep van 1581 staan. Hierover heeft de minister gezegd dat de mensen mogen kiezen om er van af te zien of om hun huis opnieuw te laten beoordelen op basis van de meest actuele gegevens.

