'De Maori boden op hún plek excuses aan, dat was heel bijzonder'

Waarnemend burgemeester Ard van der Tuuk van Grootegast trekt vrijdag de deur van zijn kamer op het gemeentehuis definitief dicht. 'Het is wel een bijzonder momentje. Ik heb mijn hart verpand aan Grootegast.'

De gemeente Grootegast gaat per 1 januari samen met Leek, Zuidhorn en Marum op in fusiegemeente Westerkwartier.

'De regio kan het heel goed gebruiken. En laten we eerlijk wezen: Westerkwartier bestond 200 jaar geleden ook al. Het is een hele natuurlijke toestand om het op deze manier te organiseren.'

Ook ik wilde piloot worden, maar was van kinds af aan al geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken Ard van der Tuuk- Burgemeester Grootegast

Jongensdroom

'Het was ontzettend leuk', blikt hij terug voordat hij het stokje overdraagt aan zijn opvolger Koos Wiersma. 'Ook ik wilde piloot worden, maar was van kinds af aan al geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Dus dat bestuurlijk bezig willen zijn zat er al van jongs af aan in. Een jongensdroom kwam uit.'

Van der Tuuk spreekt van 'veel hoogtepunten die 'm zitten in kleine dingen'. De bijzondere band met Tasmanië springt er net even bovenuit. De ontdekker van het eiland, Abel Tasman, werd geboren in Lutjegast.

Excuses

'We hebben op de dag dat het op de kop af 375 jaar geleden was dat Tasman voor de kust lag, met de Maori daar gestaan', kijkt hij terug op een bijzondere ontmoeting eerder dit jaar. 'Tasman verloor daar vier bemanningsleden, het was geen hele prettige ontmoeting. De Maori boden daar op hún plek excuses aan. Dat was heel bijzonder.'

In het najaar kwam de Maori-hoofdman op bezoek bij Van der Tuuk met een negen kilo zware Jadesteen als symbool voor verbondenheid.

