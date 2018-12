'Harde kern wilde met veel vuurwerk naar Sittard voor vechterij'

FC Groningen-supporters in het uitvak bij een eerdere wedstrijd (Foto: Orangepictures)

Volgens burgemeester Peter den Oudsten was een grote groep harde kernsupporters van plan om met 'grote hoeveelheden vuurwerk' af te reizen naar Sittard voor 'vechterij' met de harde kern van Fortuna Sittard.

'Deze mededelingen doen we ook aan de burgemeester van Sittard-Geleen, die zelf zijn oordeel moet vellen'. Dat oordeel werd donderdag geveld: burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen weert alle FC-supporters.

Op sociale media zag de Groninger politie volgens Den Oudsten al wekenlang berichten over een confrontaties, waarvoor ook de harde kern van andere clubs was uitgenodigd.

Over één kam scheren

Er zouden 367 supporters richting Sittard. Deels van goede wil, deels van slechte wil, aldus Den Oudsten. 'Dat is de ellende. Je hebt een aantal goedwillende supporters, misschien wel ouders met kinderen die het leuk vinden om naar zo'n wedstrijd te gaan.'

'Die zijn de dupe van het afreizen van zo'n 150, 200, misschien wat meer harde kernsupporters met bedoelingen die wij niet goed vinden. Dan kan een organisatie niet anders dan deze over één kam scheren.'

Geen veiligheidsmaatregelen

Supportersvereniging FC Groningen richt de pijlen op het gebrek aan veiligheidsmaatregelen in Sittard. 'Dit seizoen zijn er meerdere incidenten bij Fortuna geweest, maar in plaats van de problemen op te lossen, weigeren ze de uitsupporters', schrijf de vereniging op haar website.

Er is maar één groep supporters die daar verantwoordelijk voor is, dat zijn ze zelf Peter den Oudsten - Burgemeester Groningen

Die vlieger gaat volgens Den Oudsten niet op. 'Je kunt de verantworodeijkheid bij een ander leggen, maar in dit geval komen de berichten nadrukkelijk van de harde kernsupporters van de FC. Er is maar één groep supporters die daar verantwoordelijk voor is, dat zijn ze zelf.'

'Als er alleen maar aardige supporters komen om vrolijk naar een wedstrijd te kijken, die de teleurstelling als het misgaat niet afreageren op een ander, dan is die beveiliging niet de eerste zorg.'

Lees ook:

- FC-supporters niet welkom in Sittard: 'De dreigingen waren te serieus'